السعوديات يلغين حفلة ل" أحلام" في جازان السعودية

جهينة نيوز:

ألغت الاماراتية احلام حفلة لها كانت مقررة لها في مدينة جازان، وذلك عقب الهجوم الذي شنه العديد من السعوديين والسعوديات تحت هاشتاغ " مقاطعة حفلة أحلام"

وجاء هذا الهجوم بعد ان سبق وأكدت أحلام بمنشور لها على إحدى صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معارضتها لقرار السماح للمراة السعودية بالقيادة

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمعارضون صورا لتصريحات احلام السابقة بشان هذا الموضوع" من بينها" هههه يا عمري تعرفون وش أحس به أني اكيد الملكة وان موضوع السواقة في السعودية انا اللي منعته هههه واي بطني

مساكين"