مقتل مدنيين اثنين وإصابة 11 آخرين بتفجير شمال غربي العراق

جهينة نيوز

قُتل مدنيان اثنان فيما أصيب 11 آخرون، إثر تفجير بسيارة مفخخة في قضاء تلعفر، التابع لمحافظة نينوى، شمال غربي العراق.

وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، اليوم الثلاثاء: "اعتداء إرهابي بواسطة عجلة مفخخة كانت مركونة في منطقة رأس الجادة بقضاء تلعفر، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين، وإصابة 11 آخرين".

ووقع الهجوم أمام مقهى شعبي في رأس الجادة، وسط مدينة تلعفر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وأعلن العراق تحرير قضاء تلعفر من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) أواخر آب/أغسطس 2017، بعد نحو أسبوعين من المعارك المتواصلة، وبذلك استعادت القوات العراقية السيطرة على كامل محافظة نينوى التي كانت أحد أقوى معاقل التنظيم الإرهابي في العراق.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير لملاحقة فلول "داعش" في المناطق التي جرى تحريرها على مدار السنوات الثلاث الماضية.