التعاملات التجارية بين القرم وسوريا ستكون بالروبل

جهينة نيوز

أعلن رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف اليوم الثلاثاء أن جميع التعاملات في إطار العمليات التجارية بين شبه جزيرة القرم الروسية وسوريا ستكون بالروبل الروسي.

وقال أكسينوف في مؤتمر صحفي: "لقد تم تطوير خارطة الطريق بشكل كامل. وكانت الأسئلة الرئيسية متعلقة بالتعاملات المتبادلة، حيث اتفقنا على التعامل بالعملات المحلية، وستصل إلى حوالي 90% من جميع التعاملات التجارية".

وفي وقت سابق قال نائب رئيس وزراء حكومة القرم غيورغي مرادوف إن بيت التجارة السوري بالتعاون مع جزيرة القرم قد تم إنشاؤه بالفعل، وسيصبح منطقة اقتصادية حرة في القرم.

والجدير بالذكر أنه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، زار وفد من شبه جزيرة القرم سوريا، حيث تم التوقيع على مذكرة حول التعاون الاقتصادي، وتمت الموافقة على خطط عمل مشتركة. وتناولت الوثائق إنشاء بيت تجاري، وشركة شحن، وتسليم البضائع المتبادلة، وإقامة خطوط جوية بين سوريا وشبه الجزيرة.