حلا شيحة تتحدث عن عودتها للفن والصعوبات التي واجهتها

جهينة نيوز

تحدثت الفنانة المصرية حلا شيحة، عن قرار خلعها للنقاب وعودتها للفن بمرة أخرى بعد اعتزال زاد عن عشر سنوات.

حلا شيحة، قالت خلال مشاركتها في برنامج «من 4 لـ 6»، والمذاع عبر إذاعة مصرية: «فترة ابتعادي عن الفن والتي زادت على الـ10 سنوات، عملت وقفة لنفسي جرحت، ورجعت وممكن أرجع أجرح تاني حسب ما بحس، لأن في النهاية إحنا كتلة مشاعر، مش إنسان آلي، بنحس بحاجات وبنغير في حاجات محدش يقدر يقول اتعلمت كل حاجة ودي أجمل حاجة في الإنسان».

وأضافت: «اتظلمت مرة ومش حابة أقول تفاصيل، لإني مش بحب أركز في تفاصيل، ومبحبش أظلم حد، وبعدي الأمور».

وتابعت: «بتعامل مع من يكرهني بشكل عادي، ممكن ابتسم وأبقى لذيذة بس هقف في حتة معينة مش هقرب أكتر، بس مبكرهش حد».

وأكدت أن محبة الناس نعمة من ربنا، الفلوس برضه مهمة إن الواحد يقدر يتحرك ويبسط أولاده ونفسه.

وعن النجوم الذين اتصلوا بها بعد عودتها للفن مرة أخرى قالت: «هناك فنانات اتصلوا بي بعد قرار العودة للفن، ومنهن دنيا سمير غانم، ودرة، وجميلة عوض».