تزايد انتقادات الفنانين ل محمد رمضان... آخرهم بشرى

جهينة نيوز

طرحت الممثلة المصرية بشرى فيديو كليب جديد عبر موقع يوتيوب تهاجم فيه الفنان محمد رمضان، الذي اعتاد مؤخرا أن يتفاخر بنجاحاته في السينما والتلفزيون ويعد نفسه رقم واحد على الساحة.

وتقول بشرى في مطلع الأغنية الجديدة: “لو فاكر نفسه إنه لوحده جوا النادى، ده ملوك كتير دخلوا قبله من سنين”، وفي مقطع آخر: “كل الكلام يا عيني قاله على الفاضي ده محصلش رقم 70”.

الفيديو الذي طرحته بشرى أصبح خلال ساعات قليلة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين راحوا يراهنون على رد قاس من محمد رمضان على بشرى في أقرب وقت

وكان محمد رمضان قد طرح سابقا فيديو كليب ادعى فيه أنه الممثل رقم واحد ولا يمكن لاحد ان يباريه مما اثار حفيظة الفنانين المصريين وبدؤوا بالهجوم عليه