مناورات عسكرية للحرس الثوري داخل الخليج تزامنا مع دخول الأسطول الأمريكي

جهينة نيوز

أكد الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف على قيام الحرس الثوري بمناورات داخل الخليج تزامنا مع دخول القوات الأمريكية.

وبحسب وكالة مهر الإيرانية، قال شريف، إن مناورات "الرسول الأعظم"، تأتي مع عودة الأسطول البحري الأمريكي إلى المنطقة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الأشهر العشرة الماضية والتي لم يكن الأسطول الأمريكي تتواجد فيها في منطقة الخليج وبحر عمان، فإننا شهدنا تنامي الأمن والاستقرار وانخفاض الأحداث في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وكشف الناطق باسم حرس الثورة الإيرانية: "أن مناورات الرسول الأعظم الثانية عشرة تختلف عن نظيراتها السابقة، حيث استخدم فيها تقنيات وتكتيكات وسيناريوهات مختلفة تتناسب والتهديدات المحتملة من جانب الأعداء".

وأشار العميد شريف إلى نجاح المناورات، والتي نفذتها قوات الحرس الثوري في منطقة الخليج وما صاحبه من استعراض للقدرات القتالية والتقنية والتكتيكية الحديثة.

ولفت إلى أن القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري قام بتكريم كافة الوحدات المشاركة في هذه المناورات التي تبعث على الفخر والاعتزاز، ولاسيما القوة البرية ووحدات الإسناد لسلاح البحر التابع للحرس الثوري، حسب قوله.

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، فإن سفن الحرس الثوري الإيراني أطلقت صواريخ باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية "جون ستينيس"، كما حلقت طائرة دون طيار بالقرب منها، دون تأكيد إصابتها.

فيما نفت طهران، على لسان قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، الأنباء التي زعمت استهداف البحرية الإيرانية لبارجة أمريكية في الخليج العربي يوم الجمعة خلال مناورات الحرس الثوري، مؤكدا: "أن الأمريكيين متواجدون في المنطقة لكنهم ليسوا في مياهنا ونحن لنا رصد استخباري كامل للمنطقة".