الشرق الأوسط: إيران أغلقت مصانعها العسكرية في لبنان

جهينة نيوز

كشفت معلومات استخباراتية إسرائيلية أن إيران أغلقت مصانعها العسكرية المتخصصة بإنتاج صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في لبنان.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الثلاثاء نقلا عن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رونين منليس، أنه لم تعد لإيران مصانع لتصنيع الأسلحة الدقيقة في لبنان.

وقال منليس: "المصانع التي تطرّق إليها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في خطابه أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، في الشهر الماضي، قد أُغلقت، بعد الإجراءات والتحذيرات الإسرائيلية الصارمة".

وتابع قائلا: "إسرائيل تعمل ضد "حزب الله" اللبناني على 3 جبهات، أولها العمل على منع الحزب من الحصول على صواريخ دقيقة، ثانيا تموضع الحزب في الجولان ومحاولة فتحه جبهة جديدة، وأخيرا منع تحويل وسائل قتالية إيرانيّة إلى "حزب الله" اللبناني.

ورفض منليس تقديم تفاصيل أو تفسيرات إضافية بشأن كيفية اتخاذ قرار إغلاق المصانع الإيرانية في لبنان، وهل تم بوساطة من طرف ثالث أم كان قرارا إيرانيا منفصلا بعد تهديدات إسرائيل.