العفو الدولية: مقتل 37 شخصا في احتجاجات السودان

جهينة نيوز

أفاد بيان عن منظمة العفو الدولية بأن ما لا يقل عن 37 متظاهرا قتلوا بصدامات مع قوات الأمن في السودان خلال الأيام الـ5 الأخيرة من الاحتجاجات، فيما يتحدث الإعلام عن مقتل 10 فقط.

وورد في بيان المنظمة أن 37 شخصا قتلوا خلال 5 أيام من المظاهرات المناهضة للحكومة السودانية.

وطالبت سارة جاكسون نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق إفريقيا الحكومة السودانية بكبح استخدام القوة ومنع إراقة المزيد من الدماء.

ونصحت جاكسون السلطات بعدم منع المواطنين من تنظيم المظاهرات، وأن تركز جهودها على "وقف قمع حقوق الإنسان في البلاد وحل الأزمة الاقتصادية".

وتتواصل الاحتجاجات في السودان منذ منتصف الأسبوع الماضي، حيث كان أول من خرج إلى الشوارع سكان مدن القضارف وعطبرة.

واندلعت الاحتجاجات التي تخللتها أعمال شغب، على خلفية ارتفاع أسعار الخبز، فيما تعاني بضع مدن سودانية منذ أسابيع نقصا حادا في الخبز، ويقف السودانيون في طوابير طويلة أمام المخابز.

المصدر: نوفوستي