تشكيك روسي في وفاء امريكا بسحب قواتها من سوريا

جهينة نيوز

شككت روسيا اليوم الثلاثاء في وفاء الولايات المتحدة الأمريكية بوعد سحب قواتها من سوريا، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب قبل أيام.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن روسيا تشك في وفاء الولايات المتحدة بوعد سحب القوات من سوريا وتتوقع من واشنطن المماطلة في الانسحاب.

وذكر ريابكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الحوار عبر القنوات العسكرية حول إنهاء الصراع وبشكل عام حول عدة جوانب من الوضع العسكري في سوريا لم يتوقف".

وتابع: "نظرا لطبيعة الحالة، فإن المعلومات التي يفصح عنها أو المعلومات التي يتشاركها الطرفان، لا تخضع للإفشاء، والمسألة هل سيتم تنفيذ هذا القرار [الانسحاب]؟ ولدي شكوك كبيرة حول هذه النقطة".

وأضاف: "شخصيا يبدو لي، أنه نظرا لجميع الظروف فإن تنفيذ القرار سيتأخر كحد أدنى".

وكان البيت الأبيض أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أن واشنطن ستسحب قواتها الموجودة في سوريا، معتبرا أن القوات الأمريكية قد أنجزت مهمتها في القضاء على تنظيم "داعش" في سوريا.