ناشطة نسوية تهاجم محمد صلاح

جهينة نيوز

هاجمت الناشطة النسوية دينا أنور، صاحبة دعوة “المجد لخالعات الحجاب”، النجم الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وكتبت دينا على صفحتها في فيسبوك: “مو صلاح وزوجته مثال حي على المشهد العبثي السائد للغالبية العظمى من أزواج الشرق وزوجاتهم، زوج يرتدي دائما فورمة السَّاحل وزوجة تظهر دوما بفورمة العُمره”، في إشارة إلى الملابس المحتشمة التي ترتديها زوجة محمد صلاح، وفق موقع “هن” المصري.

وأضافت: “إيه اللي جاب مارينا لمَكَّة.. يا أبو مكَّة؟”، لافتة إلى جلسة التصوير التي نشرتها مجلة الموضة العالمية الشهيرة “GQ”، في نسختها للشرق الأوسط، بأزياء “غير تقليدية”، تمهيدا لتتصدر صورته غلاف المجلة للعدد الشهري المقبل. في المقابل، شن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على ما كتبته الناشطة النسوية، وجاء في التعليقات: “دي حاجة متخصكيش”، و”هما أحرار في لبسهم”.

دينا أنور كانت أعلنت استعدادها لطرح كتاب بعنوان “حكايات خالعات الحجاب والنقاب”، داعية إلى خلع غطاء الرأس والتقاط صور بعد ذلك لاستخدامها كغلاف لمؤلفها الجديد للمنافسة بها في مسابقة “صورة العام” لسنة 2018-2019.