روحاني يؤكد أن هدف العقوبات الأمريكية إخضاع إيران

جهينة نيوز

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الهدف الأساسي من إجراءات الحظر الأمريكية هو إخضاع إيران كونها تشكل عقبة كبرى أمام تحقيق مخططاتهم في المنطقة.

وقال روحاني في كلمة خلال حضوره اجتماع مجلس الشورى الإسلامي اليوم لتقديم لائحة ميزانية البلاد للعام القادم نقلتها وكالة أنباء فارس إن “هدف امريكا الاساس من وراء المؤامرات والحظر والضغوط التي تستهدف مباشرة الشعب الايراني وشعوب المنطقة والشركات الاقتصادية والتجارية في العالم خلافا لجميع القرارات الدولية هو إركاع إيران”.

وشدد روحاني على أن الأمريكيين لن يصلوا إلى أهدافهم موضحا أن إيران وشعبها سيقفان أكثر شموخا واقتدارا وثباتا ووعيا أمام هذه المؤامرات دون إغفال أن إجراءات الحظر والضغوط ستترك تأثيرها في حياة الشعب الايراني ونمو وتطور البلاد.

وأشار روحاني إلى أن المؤشرات الاقتصادية كانت إيجابية في العام الماضي من حيث نسبة النمو وتوفير فرص العمل ونمو الاستثمارات مبينا أن تذبذبات سوق العملة الأجنبية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة تعود إلى الحظر الخارجي والهيكليات الاقتصادية غير السليمة الموروثة منذ عقود إضافة إلى الحرب النفسية والدعائية وظروف العلاقات الخارجية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد في آب الماضي تجديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على إيران والتي تم إلغاؤها في كانون الثاني 2016 عقب التوصل في تموز 2015 إلى الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الست التي تضم إضافة إلى الولايات المتحدة كلا من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والذي أعلن في أيار الماضي تنصل واشنطن وانسحابها منه.