"داعش" يهاجم أهم مدن العراق النفطية ويختطف أبناءها!

جهينة نيوز

كشف مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء بأن تنظيم "داعش" الإرهابي نفذ هجوما على مدينة كركوك الغنية بالنفط واختطف 14 مدنياً جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لـ "السومرية نيوز" إن "عناصر "داعش" اختطفوا 13 مدنياً من قرية المبدد ومختار قرية ضباع الجديدة التابعتين لناحية الرشاد جنوبي كركوك".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "داعش اقتاد المختطفين إلى وادي زغيتون".

يشار إلى أن عناصر من "داعش" شنوا هجوما مساء أمس الاثنين، على قرية في طوزخرماتو شرقي صلاح الدين واختطفوا أربعة أشخاص.

وفي وقت سابق، تمكنت القوات العراقية من تدمير وكرين كانا يضمان قادة لـ"داعش" يخططون لهجمات في المناطق المحررة ومركز مدينة كركوك"، ما أدى إلى مقتل 25 عنصرا من عناصر التنظيم.

وما زالت القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود من وإلى العراق.