بالفيديو... محمد صلاح يلعب دور بابا نويل ويوزع الابتسامات والهدايا

جهينة نيوز

نشر موقع ليفربول على موقعه الرسمي، فيديو ظهر فيه نجمه محمد صلاح وزميليه آندي روبرتسون وشيردان شاكيري في فقرة احتفالية بالأطفال بمناسبة عيد الميلاد لأطفال المدارس من مشجعي “الريدز”.

وأظهر ردود فعل طريفة للأطفال عند مشاهدة كل من صلاح وشاكيري وروبرتسون.

بعض الأطفال عجزوا عن الكلام عند مشاهدة نجومهم المفضلين، في حين تجمد آخرون ولم يعرفوا كيف يتصرفون من الصدمة، وأوشكت إحدى الطفلات على البكاء عند رؤية اللاعبين.

ليفربول يمر بفترة انتعاش في فترة أعياد الميلاد، حيث تمكن من توسيع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى 4 نقاط بعد خسارة “السيتيزن” أمام كريستال بالاس ليحتل “الريدز” صدارة جدول الدوري الإنجليزي.

صلاح، يقدم مستوى متألقا حيث يحتل الآن المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري برصيد 11 أهداف، متخلفا عن لاعب أرسنال بيير إيميريك أوباميانغ بفارق هدف واحد.