صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين ميلان وتشيلسي

جهينة نيوز

ذكرت شبكة "Sport Mediaset" الإيطالية أن تشيلسي الإنكليزي وميلان الإيطالي اتفقا على عقد صفقة تبادلية من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينص الاتفاق على انتقال المهاجم الإسباني ألفارو موراتا من تشيلسي إلى ميلان على أن ينتقل الأرجنتيني غونزالو هيغواين من "الروسونيري" إلى "البلوز".

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن هيغواين يلعب مع ميلان بنظام الإعارة من يوفنتوس، وهو ما يتطلب موافقة "البيانكونيري" لإتمام هذه الصفقة.

وأكدت الشبكة أن تشيلسي مستعد لتبادل اللاعبين لمدة 6 أشهر، على أن يضم هيغواين بشكل نهائي من يوفنتوس، بعد نهاية فترة إعارته لميلان صيف العام المقبل.

ويصر الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، على تدعيم صفوف "البلوز" بمهاجم من الطراز العالمي، في ظل تراجع مستوى موراتا.

تجدر الإشارة إلى أن هيغواين سبق له أن لعب تحت قيادة ساري في نابولي، وقدم المهاجم الأرجنتيني أداء مبهرا مع الفريق الجنوبي الإيطالي.