البنتاغون: عسكريو أمريكا وتركيا يعقدون لقاء حول سوريا هذا الأسبوع

جهينة نيوز

أفادت ممثلة البنتاغون هيذر بوب بأن العسكريين الأمريكيين والأتراك الرفيعي المستوى سيعقدون لقاء هذا الأسبوع، حيث سيقومون بمناقشة الوضع في شمال شرق سوريا بالإضافة إلى القضايا الأمنية.

وقالت هبذر بوب لوكالة "سبوتنيك": "أستطيع أن أؤكد أن لقاءات ستعقد في تركيا هذا الأسبوع، وتعمل الولايات المتحدة وتركيا بنشاط على تنسيق المسائل المتعلقة بالأمن التركي والوضع شمال شرقي سوريا. إلا أنني لن أخوض في تفاصيل هذه المناقشات".

وأكد مستشار الرئيس التركي، المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم كالين، سابقا، أن أنقرة تنسق مع روسيا بالتزامن مع الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي بشأن العمليات شرق الفرات، شمالي سوريا، لافتا إلى أن وفدا عسكريا أمريكيا يعتزم زيارة أنقرة الأسبوع الجاري لتنسيق عملية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر/كانون الأول، إن تركيا عازمة على العبور إلى شرق نهر الفرات شمالي سوريا في أسرع وقت ممكن.

يذكر أنه سبق وأفاد ممثل البيت الأبيض، هوجان جيدلي بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا نظيره الأميركي دونالد ترامب لزيارة تركيا في عام 2019.

ويذكر أيضا، أنه سبق وأجرى ترامب وأردوغان، يوم 14 ديسمبر/كانون الأول، مكالمة هاتفية لمناقشة الوضع في سوريا. ثم أعلن ترامب في وقت لاحق أنه قرر سحب القوات الأميركية من سوريا. ومن المتوقع أن تستغرق عملية الانسحاب نحو ثلاثة أشهر.