الـ«اف بي آي» تحاول استعادة سعودي فر من الولايات المتحدة

جهينة نيوز

علمت الشرطة الفيدرالية في ولاية أوريغون مؤخرًا أن متهما سعوديا فر منها في عام ٢٠١٧ بعدما خلع سوار التعقب موجود في السعودية؛ وتبذل الآن جهودًا كبيرة لاستعادته؛ إذ إنه أُطلق سراحه بكفالة مالية قيمتها 100 ألف دولار في 2016 إلا أنه اختفى بعد ذلك بعد أشهر، وتمكن من الهرب إلى الخارج قبل موعد محاكمته بأسبوعين في حزيران 2017.

وتشير التقارير إلى أن المتهم حصل على موافقة الجهات الأمنية لإكمال دراسته الجامعية في المساء، وحزم حقيبته، وقامت إحدى السيارات بنقله إلى موقع رملي بدلاً من الجامعة، وقام هناك بخلع سوار التعقب من كاحله؛ ليبدأ رحلة الهروب والعودة إلى بلاده.

وتوقعت الجهات الأمنية أن يكون المتهم السعودي قد انتحر؛ فاستخدمت كلابًا مخصصة للبحث عنه، وعثرت على جهاز التعقب ملقى على الأرض في أحد المتنزهات، ووجدت في مقر سكنه حقيبة ملابسه، وهاتفًا محمولاً، وجهاز كمبيوتر، تركها جميعها خلفه.

ولم يظهر اسمه في أي رحلة طيران في أنحاء الولايات المتحدة أو كندا، ويتوقع المحققون أن المتهم قد يكون استخدم اسمًا مختلفًا لعبور الحدود، وما زالت طريقة هروبه مجهولة.

ووفقًا لمالكة المنزل الذي كان يقيم فيه فإن الطالب السعودي كان على سلوك جيد، ومن الأشخاص المؤدبين جدًّا، لكن بعد الحادث ساءت نفسيته، وكان يعاني الندم بشدة، وتدهورت صحته، وامتنع عن الأكل.

يذكر ان السعودي متهم بجريمة قتل غير عمد لفتاة في حادث سير بمدينة بورتلاند بولاية أوريغون

وعبَّرت عائلة الضحية عن غضبها من الجهات الأمنية لفرار المتهم، وأشارت إلى أنها طالبت المحكمة قبل إطلاق سراحه بكفالة بضرورة حرمانه من حق الكفالة، واستمرار حبسه إلى حين انتهاء المحاكمة.