عجوز يتحرش بالنساء.. ثم يدعي المرض

جهينة نيوز

ضُبط رجلٌ عجوزٌ داخل أحد القطارات في العاصمة الأرجنيتينة بوينس آيرس وهو يلتقطُ صوراً لفتيات، ليتظاهر بعدها بأنّه أصيب بأزمة قلبية حين اكتشف أمره الركّاب.

وزعمَ عددٌ من الركّاب أنّ الرجل كان يلتقط صوراً لسيّدة، وطلبوا منه حذف الصور، لكنّه رفض وتصاعد المشهد إلى مشادَّة كلامية استمرت 10 دقائق بين المشتبه به والركاب الآخرين. وحاول الرجل تبرير تصرفاته بأنّ الفتاة التي صورها كانت ترتدي ملابس كاشفة، وفقاً لما نقل موقع "بوابة فيتو" عن وسائل الإعلام المحلية، وقد تمّ تحميل اللقطات عبر "فيسبوك" وسرعان ما أثارت ضجة كبيرة.وأظهرت اللّقطات لحظة جدال الرّكاب مع المشتبه به قبل وصول الشُّرطي، حيث طُلب من الرجل ترك مقعده، قبل أن يدَّعي إصابته بنوبة قلبية ممسكاً بصدره، وإصدار بعض الأصوات الغريبة إلا أنّ حيلته لم تنطلِ على أحد.