ابنة هيفاء وهبي توجه رسالة مبطنة لوالدتها

جهينة نيوز

نشرت زينب ابنة الفنانة هيفاء وهبي رسالة وجهتها للإعلامية السعودية لجين عمران، بعد احتفالها بزفاف ابنتها جيلان، قالت فيها: «ما في أحلى من شعور الأم بعرس ابنتها وفرحتها فيها، لجين اثبتت أنها مش بس أم جميلة إنما أيضاً أم راقية ومثقفة وما بينقصها ثقة انها تتمنى تشوف احفادها».

رسالة زينب، تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها رسالة غير مباشرة لوالدتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والتي تغيبت عن حفل زفافها وإنجابها لأولادها.

يُذكر أن هيفاء وهبي تزوجت من رجل الأعمال اللبناني نصر فياض، عام 1990، وانفصلت عنه عام1998، وأرغمت بالتنازل عن حضانة ابنتها مقابل حصولها على الطلاق، وفقدت بذلك حق رؤيتها والتواصل معها بأي شكل من الأشكال