قبلة من أحمد عز ليسرا تعيد الجمهور لبدايات أحمد عز

جهينة نيوز

عبرالجمهور عن إعجابهم بصورة جمعت الفنان أحمد عز بالفنانة يسرا خلال حضورهما حفل توزيع جوائز “دير جيست” كان فيها عز قد طبع قبلة على رأس يسرا تعبيرا منه على حبه الشديد لها.

واعتبر الجمهور هذه القبلة بمثابة تقدير ليسرا التي شاركها الفنان أحمد عز مسلسل “ملك روحي” الذي حقق له شهرة واسعة في ذلك الوقت

ومسلسل “ملك روحي” هو مسلسل مصري إنتاج عام 2003 ، وهو بطولة يسرا وأحمد عز وعدد من الفنانين المصريين وهو من إنتاج شركة العدل جروب.

يذكر أن حفل الدير جيست قد شهد تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من المميزين لعام ٢٠١٨