عشية عيد الميلاد.. سيارة تدهس عددا من المارة قرب ملهى ليلي في ليفربول

الثلاثاء, 25 كانون الأول 2018 الساعة 09:40 | مجتمع, حوادث

عشية عيد الميلاد.. سيارة تدهس عددا من المارة قرب ملهى ليلي في ليفربول

جهينة نيوز

دهست سيارة مجموعة من المارة بالقرب من أحدى الملاهي الليلية بوسط مدينة ليفربول في بريطانيا، وأدى الحادث إلى وقوع إصابات.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، قالت الشرطة البريطانية، إن سائق السيارة فقد السيطرة عليها، وتسبب ذلك في دهس عدد من الأشخاص، مشيرة إلى أنه يجرى التحقيق في الحادث.

وأضافت تم القبض على السائق وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما.

ويظهر مقطع الفيديو التي التقطته كاميرات المراقبة، سيارة بيضاء تسير مسرعة في أحد شوارع مدينة ليفربول بتغير مسارها بشكل مفاجئ تصدم عددا من الأشخاص وتحدث بهم إصابات خطيرة.

ووفقا للشرطة، فقد تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.


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