أبراج يوم الثلاثاء 2018/12/25 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم١٢/٢٥: ناجح، ماهر، ذكي، مثير للإعجاب، قلبك كبير، ملهم للناس، يقف الآخرين خلفك انت محور اهتمامهم، تعاني من نوبات غضب، الغرور نقطة ضعفك، رومنسي تعشق الحب وتعطي الحبيب درجة كبيرة من الاهتمام، بداية العام مشغول بهموم وتأخير وفوضى الشهر الأول مثقل بالأعباء، بعدها تكون فترة الحظ انفراجات لأوضاعك العاطفية فترة مناسبة للارتباط ولقاء نصفك الثاني فرص في كل مكان نتائج إيجابية تشعرك بالفخر.

برج الحمل: القمر ببرج الأسد الحظ مطلق الك، معنوياتك مرتفعة حضورك لافت بين الأحبة والأصدقاء ترغب بالتسلية واللهو، تشعر بأهمية تعاون الآخرين معك تقلب المعطيات لصالحك، تعيش أجواء عاطفية واجتماعية نشاطات فنية وأدبية واهتمام بالأولاد.

برج الثور: تطرأ مسائل مهمة تتطلب منك حكمة ومرونة لا تتهرب من مسؤوليات عائلية شخصية خليك متيقظ ومتفهم، تفادى النقاشات وساير محيطك ساعد بالإصلاح حتى تتخطى مرحلة تأجيل وتأخير .

برج الجوزاء: نهار لطيف وضح كلامك لا تفتح مواضيع حساسة خاصة على صعيد أخوة وجيران، سفر قصير ومشاركة، يوم مناسب للدراسة نفسيتك مطمئنة معنوياتك عالية تعطي انعكاس رائع على مجرى نهارك وتقضي وقت حلو مع العائلة.

برج السرطان: يوم مناسب تلتف حول الأحبة وتدعم قضاياك وتحصل على فرصة مالية اغراءات مالية ومفاجأت سارة تصل لاهدافك بقوة ارادتك، تسمع أخبار سعيدة مالية ومعنوية.

برج الأسد: القمر ببرجك مطمئن الخاطر تظهر حلول لمسائل شخصية متأزمة تعود لتستلم زمام الأمور وتتحمس لبدء خطة تطور حياتك اليومية الحيوية والمرح الك.

برج العذراء: تراجع صحي وتأجيل بسبب وجود القمر ببرج الأسد خليك حذر ولا تجازف باستقرارك، تسمع كلام مديح ومجاملة لا تثق بأحد ربما يخيب املك، لا تطرح تحدي المريخ مقابلك يسببلك تأخير وتأجيل، اصبر وخليك بالبيت و انتبه على صحتك.

برج الميزان: تعيش فترة إيجابية وفرص جديدة تعزز روابط اجتماعية تكثر لقاءاتك وزياراتك يرافقك الحظ تفتح أبواب الصداقة تقوم بتسوية خلاف قديم تلتقي بالأصدقاء وتعمل مصالحة ودعوات وسهرات فترة نشاط الك.

برج العقرب: تثبت وجودك اليوم على جميع الأصعدة سر نجاحك في العمل هو الدقة والتنظيم واحترام المواعيد وسرعة تكيفك مع مسؤولين عنك تجد حل لأمر ضروري لا تسمح لأحد يحبطك وحافظ على سمعتك طيبة أنت محب للحياة وسلطة ومتعدد مواهب حافظ على مكانتك.

برج القوس: نهار يحملك حوافز مهمة ولقاءات مصالحة شخص داعم الك، تقترب من أهدافك تحرك ولا تبقى مكانك سفر واتصالات لأماكن بعيدة، شيء عاطفي يشغل بالك، أي مقابلة اليوم ناجحة الك.

برج الجدي: تشعر بالراحة وخاصة بالقرب من محيطك تلعب دور مهم لتسوية قضية شائكة على صعيد أمور مالية مشتركة أو مصالحة لكسب التأييد اليوم خالي من حواجز ماعليك إلا إعادة نظر ببعض القرارات، فكر حلل وقت مناسب لإيجاد الأمنيات على صعيد أمور مالية فواتير واستحقاقات، للبعض مرافقة مريض.

برج الدلو: تركز على شراكة لا تضيع وقتك بالندم وتترك طباعك ومزاجك متقلب في بعض تأجيل ومشاكل هدأ من روعك وعالج الأمور بمنطق واعمل لقاء لطيف ومصالحة مع الشركاء اذا دعت الحاجة.

برج الحوت: تشعر بالاضطراب والتوتر من الصباح ما عليك الا تنظم وقتك وتطلب مساعدة ابدأ باكرا وتجنب السهر والارهاق، حاول أن تصل إلى حلول مقنعة ولا تعارض والتزم بمسؤولياتك وتعهداتك قد تظهر مسألة تستوجب حضورك، المهم انتبه على صحتك.