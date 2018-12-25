بالفيديو و رغماً عنهم .. تحية للرئيس الأسد في مهرجان يحضره الإحتلال الامريكي و ميليشياته

جهينة نيوز:

قبل عدة أيام قامت ميليشيا قسد بإنشاء خيمة إعتصام تنديداً بنية الإحتلال التركي شن عدوان على شمال سورية بالتنسيق مع الإحتلال الامريكي الذي خلق هذه الميليشيات قبل عدة أيام .

و بحضور قيادات من قسد و بعض جنود الإحتلال الأمريكي في بلدة تل أبيض التي يحشد قربها الإحتلال التركي جيشه و مرتزقته, أقيم مهرجان خطابي برعاية ميليشيا قسد و تخلل الإحتفال كلمات و من بينها كلمة لأحد الشخصيات الإعتبارية في تل أبيض و هو السيد شويش البطحاوي ابن تل أبيض الذي فاجأ الحضور و إفتتح خطابه بإقتباس من كلام السيد الرئيس و شدد على وحدة سورية و حيا الرئيس الدكتور بشار الأسد و حول المهرجان الى عرس وطني و هتافات للرئيس الأسد.

و في تقارير لاحقة قالت وسائل تواصل إجتماعي أن ميليشيا قسد إعتقلت السيد شويش البطحاوي , و سبب الإعتقال بأنه حول تظاهرة ضد الاحتلال التركي الى هتافات للرئيس الأسد.