الجامعه العربية: البشير لم ينسق معنا قبل زيارة سورية ... و هذا موقفنا

جهينة نيوز:

قال مسؤول بارز بالجامعة العربية، إن ما يحدث في السودان "شأن داخلي"، علماً بأن هذه الجامعه طلبت من الناتو قصف ليبيا على إثر تظاهر 7 أشخاص في الدوحة 100 شخص في بنغازي و دعت لقصف سورية على إثر إحتجاجات محدودة لم يتجاوز المشاركين فيها 40 الف, و في سياق آخر قال المسؤول أن لا توافق في الجامعه على عودة سورية الى عضويتها و هو ما يدعو للإعتقاد بأن الجامعه تعتبر كل ما حدث و يحدث في سورية و اليمن و ليبيا شأن عربي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بالقاهرة لاستعراض نشاطها خلال 2018، وفق وسائل إعلام محلية.

وحول الأوضاع في الداخل السوداني، أكد زكي، أن هذا شأن سوداني داخلي, على عكس ما قالته هذه الجامعه خلال في ليبيا و سورية قبل سنوات.

وتشهد السودان، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، والتي شملت حتى اليوم 13 ولاية من أصل 18.

وردا على احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية أشار زكي، بحسب المصادر ذاتها، إلى أنه حتى الآن لا يوجد مؤشرات على أن هناك تغييرا في موقف الجامعة العربية من مسألة عضوية سوريا (حيث أن ما يحدث في سورية شأن عربي).

وقال زكي إن المعطيات التي لدينا لا توحي بوجود تغيير في موضوع سوريا من حيث تجميد أنشطتها في الجامعة العربية، وإعادة عضويتها يحتاج لتوافق كافة الأعضاء.

وأضاف: "لكننا لا نصادر على أي تغيير في الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى سوريا تمت بدون تنسيق مع الجامعة العربية.

وفي 11 ديسمبر/ كانون أول 2018، وقبل نحو 3 أشهر من انعقاد القمة العربية، دعا البرلمان العربي الجامعة بإعادة سوريا لمقعدها الشاغر، بخلاف زيارة البشير لسوريا، التي كانت أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ اندلاع الثورة في 2011.