الهند تتولى تشغيل مرفأ إيراني

جهينة نيوز:

تولت شركة IPGL الهندية بعد افتتاح مكتبها رسميا مسؤولية تشغيل مرفأ "الشهيد بهشتي" رسميا في ميناء جابهار وفقا للاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث ايران والهند وافغانستان.

وفي تصريح صحفي قال مساعد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية محمد علي حسن زادة ان عملية التشغيل من قبل الشركة الهندية لمرفأ "الشهيد بهشتي" ستكون لفترة عام ونصف العام بصورة موقتة ومن ثم ستكون لفترة 10 اعوام.

واضاف، ان تفريغ وشحن وتوفير المعدات والتسويق ستكون جزءا من مسؤولية الشركة الهندية في ميناء جابهار الواقع جنوب شرق ايران.

واوضح بان اتفاقية جابهار تسهل عملية ترانزيت السلع بين الهند وافغانستان وتلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

فارس