موت صحفي تونسي أحرق نفسه

الإثنين, 24 كانون الأول 2018 الساعة 21:40 | سياسة, عربي

موت صحفي تونسي أحرق نفسه

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام تونسية، مساء الاثنين، بأن مصورا صحفيا بقناة تلفزيونية فارق الحياة متأثرا بحروق بليغة بعد أن أقدم على إضرام النار بجسده.

وأشار زملاء الصحفي المتوفي إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن عبد الرزاق زرقي كان يعاني من مشاكل اجتماعية مما أثر على حالته النّفسيّة وجعله يقدم على حرق نفسه.

وأقدم الشاب التونسي صباح الاثنين على إضرام النار بجسده في ساحة الشهداء بمحافظة القصرين وسط غرب تونس احتجاجا منه على ظروفه الإجتماعية الصعبة.

وتم نقله إلى المستشفى الجهوي بالمنطقة، إلا أن خطورة حالته، تطلبت نقله على جناح السرعة إلى مستشفى الحروق البليغة في العاصمة، حيث فارق الحياة.

وقالت وسائل الإعلام في تونس إن الصحفي في العقد الثالث من عمره وأب لطفلين.


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