خميس: الدولة تدفع حوالي 200 مليون دولار شهرياً لتأمين المستلزمات الأساسية

جهينة نيوز:

أعرب رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال أعمال اليوم الثاني من مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، عن تقديره لصمود الطبقة العاملة في ظل سنوات الحرب الإرهابية حيث قدمت التضحيات لاستمرار العمل في مؤسسات الدولة، موضحاً أن الحكومة وضعت استراتيجيات تشمل تطوير جميع مفاصل الدولة ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن وتعزيز صمود المؤسسات ومواردها بهدف الوصول إلى التنمية موضحاً أن الدولة تدفع حوالي 200 مليون دولار شهرياً لتأمين المستلزمات الأساسية بما فيها القمح والمشتقات النفطية.

وأوضح المهندس خميس أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري على الطريق الصحيح للتنفيذ وتم البدء بخطة تدريب لكل المفاصل الإدارية العليا ابتداءً بمعاوني الوزراء والمديرين العامين مشيراً إلى أنه تم وضع الآلية التنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي والصناعي وتم توصيف واقع 106 شركات صناعية ويتم العمل على طرح 8 شركات للاستثمار وفق صيغة التشاركية وسيتم المحافظة على جميع مؤسسات هذا القطاع باعتباره الضامن الحقيقي لصمود الدولة السورية.

المصدر: رئاسة الوزراء