ترامب يقول أن السعودية وافقت على تمويل إعمار سورية

الإثنين, 24 كانون الأول 2018 الساعة 21:06 | سياسة, عالمي

ترامب يقول أن السعودية وافقت على تمويل إعمار سورية

جهينة نيوز:

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته على تويتر أن السعودية وافقت على تمويل ما أسماه إعمار سورية نيابة عن الولايات المتحدة دون أن يكشف تفاصيل هذا الإتفاق و ما هو المقصود بإعادة الإعمار و خصوصاً أن الولايات المتحدة و السعودية و معهم التحالف الدولي كانوا و لا يزالوا شركاء في تدمير سورية, في حين أعلنت الولايات المتحدة أكثر من مرة أنها لن تشارك في إعمار سورية.

و كتب ترامب على صفحته :السعودية وافقت على تقديم التمويل اللازم لإعادة إعمار سوريا بالنيابة عن الولايات المتحدة

و أضاف ترامب: أليس أمراً جيداً أن تساعد دول "فاحشة الثراء" جيرانها عوضاً عن دولة عظمى على بعد خمسة آلاف ميل، "شكراً" للسعودية.


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