الاحتلال يقرر حل الكنيست والتوجه نحو انتخابات مبكرة

الإثنين, 24 كانون الأول 2018 الساعة 20:04 | سياسة, عالمي

الاحتلال يقرر حل الكنيست والتوجه نحو انتخابات مبكرة

جهينة نيوز:

أعلن مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو حل "الكنيست" وإجراء انتخابات مبكرة في شهر أبريل القادم.

وقال المتحدث باسم مكتب نتنياهو عبر تغريدة في حسابه "تويتر"، "قرر قادة الائتلاف الحاكم بالإجماع حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في أوائل أبريل القادم".

وأتى القرار الذي أتخذ بالإجماع في نهاية جلسة لرؤساء الأحزاب الصهيونية، تم خلالها مناقشة مشروع قانون تجنيد "الحريديين" الذي لا يحظى بأغلبية بظل المعارضة والاختلاف بالرأي بين الأحزاب.

وبحسب وسائل الإعلام صهيونية، فإن قادة الائتلاف اتفقوا فيما بينهم على أن يتم إجراء انتخابات الكنيست في تاريخ الـ9 من أبريل القادم.


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