نيزك يتسبب بانحسار مياه نهر ضخم في روسيا

جهينة نيوز:

تسبب سقوط نيزك كبير على قمة جبل في إقليم خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي بانهيار صخرة ضخمة من إحدى القمم قطعت مجرى نهر بوريا الكبير في أسفل الجبل.

ونقل موقع روسيا اليوم عن أليكسي ماسلوف مدير منطقة فيرخني بورينينسكي قوله للصحفيين اليوم: “كان النيزك ضخماً جداً لأنه تسبب بتغطية مجرى نهر بوريا على مدى 40 متراً” مشيراً إلى أن الحادث وقع قبل عدة أيام في منطقة خالية وهو الأمر الذي أخر في نشر الخبر.

وبين ماسلوف أن منسوب المياه في بحيرة محطة بوريا الكهرومائية انخفض بشكل ملحوظ وبقي السبب مجهولاً حتى انتشر خبر سقوط النيزك وعواقب الحادث على سريان نهر بوريا.

وتفيد البيانات الأولية بأن الحجارة تناثرت بسبب الضربة التي وقعت في منطقة تبعد عدة كيلومترات عن مصب نهر تيرما الذي يبعد بدوره 70 كيلومتراً عن قرية تشيكوندا.

وتخشى السلطات من أن يتسبب سقوط النيزك بزيادة مستوى الإشعاع في المنطقة ولذلك تم توجيه فرقة من المتخصصين إلى هناك لإجراء الفحوص اللازمة.