اللجنة العسكرية الروسية الإيرانية تجتمع في طهران

جهينة نيوز

عقدت اللجنة العسكرية الايرانية - الروسية المشتركة لدورتها الثانية اجتماعها عصر اليوم الاثنين في هيئة الاركان للقوات المسلحة بالعاصمة طهران بمشاركة عدد من القادة العسكريين لكلا البلدين.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ، ان المساعد الدولي لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد قدير نظامي و مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال اسيبوف تراسا الجانبان الايراني والروسي في هذا الاجتماع.

ويجري الجانبان الايراني والروسي مشاورات ومباحثات بشان التعاون العسكري للقوات المسلحة بين البلدين حيث من المقرر ان يصادق الجانبان على خطط التعاون لعام 2019

ويعتقد الخبراء العسكريون انه بسبب التعاون المباشر بين القوات المسلحة الايرانية والروسية في مجال مكافحة الارهاب في سوريا والعراق وعلى مستويات ساحات القتال وايضا الهزائم المتكررة للارهابيين في منطقة غرب اسيا، فان الاتصالات الاستراتيجية والعسكرية والدفاعية بين طهران وموسكو شهدت نموا مضطردا ومنقطعا للنظير خلال السنوات الماضية بحيث قام كبار القادة العسكريين في ايران وروسيا بالتخطيط للمزيد من تعزيز التعاون العلمي والتدريبي والبحثي علمي بينهما في اطار اللجان العسكرية المشتركة و الاجتماعات التخصصية.

ومن المواضيع الرئيسية التي تتناولها اللجنة العسكرية الايرانية - الروسية المشتركة هي تعزيز الاجراءات المشتركة لمكافحة الارهاب.

ومن المقرر ان يلتقي الوفد العسكري الروسي خلال زيارته الى طهران مع كبار القادة العسكريين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

تسنيم