أسئلة تكشف لك مدى التوافق بينك وبين حبيبك!

جهينة نيوز:

أحياناً، تعجزين عن الاجابة إن كنت تتوافقين فعلاً أنت وحبيبك وعلاقتكما يسودها الاستقرار، لهذا السبب جمعنا لك بعش الأسئلة التي بمجرّد الاجابة عليها يمكنك حسم الأمر!

كيف تمضيان وقت الفراغ؟

في وقت الفراغ حين لا يكون هنالك هدف وانهماك تظهر شخصية كل واحد بينكما، هل توجهاتكما متشابهة؟ هل تعرفان استثمار وقت الفراغ أو تجدان نفسيكما متشاجرين؟!

الي أي مدى أنتما متعلّقان ببعضكما البعض؟

التعلّق بالحبيب، خصوصاً ان كان متبادلاً بين الاثنين بالدرجة نفسها يظهر مدى التوافق والتناغم بينهما.

ما هو أسلوبكما بصرف المال؟

هذه نقطة مهمة جداً لكشف مدى التوافق، فمثلاً إن كنت مبذرة وهو اقتصادي أو العكس فهذا يعني مشاكل كثيرة قد تستجد في العلاقة.

ما الذي يستهويكما ويجذبكما؟

في الهوايات، في العلاقات الاجتماعية، في الفنون والمطالعة وكلّ أمور الحياة هل توجهاتكما متقاربة أو متضاربة؟ الاجابة علي هذا السؤال كفيلة بكشف مدى التوافق بينكما!

هل يمكنكما الاعتماد على بعضكما البعض؟

نقطة بالغة الأهمية أيضاً، فعزيزتي مدى الاعتماد على بعضكما والطريقة التي فيها كل شخص بينكما ينفّذ المهمات المسندة اليه تحسم انسجام العلاقة أو توتّرها!