مؤسسة الكهرباء: التقنين متساو في جميع المحافظات

جهينة نيوز:

قال مدير مؤسسة النقل في وزارة الكهرباء فواز الضاهر لـ«شام إف إم» إن: "التقنين متساوٍ بين جميع المحافظات، وتوزع كميات الكهرباء وفقاً لعدد السكان والاحتياجات، حيث بعضها يحتاج أكثر من الآخر مثل محافظة ريف دمشق التي ارتفع استهلاكها خلال العام الحالي لأكثر من 100%".

وأشار الضاهر إلى أن ساعات التقنين تكون وفقاً لبرنامج ثلاث تغذية مقابل ثلاث انقطاع أو أربع ساعات تغذية مقابل ساعتين انقطاع بحسب حالة الطقس اليومية، داعياً المواطنين إلى الترشيد والعقلانية باستهلاك الكهرباء، ما سيخفف ساعات التقنين.

وتابع الضاهر: "الاستهلاك الزائد للكهرباء هو السبب الأساسي في زيادة ساعات التقنين، وتفاجئنا بالاستهلاك الحالي للمواطنين".

وذكر مدير مؤسسة النقل في وزارة الكهرباء أنه نحتاج يومياً نحتاج لـ19 مليون م مكعب من الغاز، ولكن نحن نمتلك فقط 13 مليون م مكعب، وينقصنا 6 مليون، لافتاً إلى أنه قبل نهاية العام الجاري ستصل كمية 1 مليون م مكعب من الغاز ما يسهم في تحسين الواقع الكهربائي.