الرواتب الجديدة للضباط والعسكريين بعد الزيادة الاخيرة من رتبة العميد حتى الجندي

جهينة نيوز:

نشرت وكالة "سانا" الرواتب الجديدة لجميع العسكريين والضباط في الجيش العربي السوري وذلك بعد تطبيق الزيادة الجديدة على الراتب بفعل مرسوم الرئيس بشار الأسد والذي صدر اليوم الأحد 23 كانون الأول بمنع علاوة وتعويضات بنسبة 8 % على الرواتب .

وأصبحت الرواتب الجديدة على الشكل التالي :

الراتب المقطوع لرتبة عميد درجة /1/ بعد الزيادة /81605/ بعدما كان /75560/ وعميد درجة /5/ يصبح الراتب المقطوع /98782/ بعدما كان /91465/ .

وعقيد درجة /1/ يصبح الراتب المقطوع بعد الزيادة /73321/ بعدما كان /67890/ وعقيد درجة /7/ يصبح الراتب المقطوع /97249/ بعدما كان /90045/.

ويصبح الراتب المقطوع لرتبة مقدم درجة /1/ بعد الزيادة /66091/ بعدما كان /61195/ ومقدم درجة /8/ يصبح الراتب المقطوع /91244/ بعدما كان /84485/.

ويصبح الراتب المقطوع لرتبة رائد درجة /1/ بعد الزيادة /59778/ بعدما كان /55350/ ورائد درجة /10/ يصبح الراتب المقطوع /89851/ بعدما كان /83195/ .

ويصبح الراتب المقطوع لرتبة نقيب درجة /1/ بعد الزيادة /54259/ بعدما كان /50240/ ونقيب درجة /8/ يصبح الراتب المقطوع /73445/ بعدما كان /68005/ .

ويصبح الراتب المقطوع لرتبة ملازم أول درجة /1/ بعد الزيادة /49437/ بعدما كان /45775/ وملازم أول درجة /5/ يصبح الراتب المقطوع /58180/ بعدما كان /52870/ وملازم درجة وحيدة يصبح الراتب المقطوع /46683/ بعدما كان /43225/.

ويصبح الراتب المقطوع لرتبة مساعد أول درجة /1/ بعد الزيادة /57769/ بعدما كان /53490/ ومساعد أول درجة /12/ يصبح الراتب المقطوع /80226/ بعدما كان /74280/ ومساعد درجة /1/ يصبح الراتب المقطوع /53903/ بعدما كان /49910/ ومساعد درجة /12/ يصبح الراتب المقطوع /74266/ بعدما كان /68765/ .

ويصبح الرتب المقطوع لرتبة رقيب أول درجة /1/ بعد الزيادة /50398/ بعدما كان /46665/ ورقيب أول درجة /13/ يصبح الراتب المقطوع /70982/ بعدما كان /65725/ ورقيب درجة /1/ يصبح الراتب المقطوع /47218/ بعدما كان /43760/ ورقيب درجة /15/ يصبح الراتب المقطوع /69941/ بعدما كان /64760/ .

ويصبح الراتب المقطوع لرتبة عريف درجة /1/ بعد الزيادة /44334/ بعدما كان /41050/ وعريف درجة /12/ يصبح الراتب المقطوع /59530/ بعدما كان /55120/ .

ويصبح الراتب المقطوع لرتبة جندي أول درجة /1/ بعد الزيادة /41715/ بعدما كان /38625/ وجندي أول درجة /13/ يصبح الراتب المقطوع /57073/ بعدما كان /52845/ وجندي درجة /1/ يصبح الراتب المقطوع /39334/ بعدما كان /36420/ وجندي درجة /15/ يصبح الراتب المقطوع /56300/ بعدما كان /52130/ .

ويصبح الراتب المقطوع لرتبة مرشح أول درجة /1/ بعد الزيادة /49394/ بعدما كان /45735/ ومرشح أول درجة /13/ يصبح الراتب المقطوع /83041/ بعدما كان /76890/ ومرشح درجة /1/ يصبح الراتب المقطوع /45457/ بعدما كان /42090/ ومرشح درجة /13/ يصبح الراتب المقطوع /75125/ بعدما كان /69560/.