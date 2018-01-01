سما المصري تعود تدريجيًا كما كانت قبل التوبة والجمهور يعلّق: "يخربيتك يا سما"

جهينة نيوز

أثارت سما المصري الجدل من جديد بين متابعيها على موقع إنستغرام، وذلك بسبب فيديو شاركته مؤخرًا ظهرت فيه برفقة شاب آخر أثناء قيامهما بتأدية مشهد تمثيلي مقتبس من مسرحية "المشاغبين" للزعيم عادل إمام مستعينة بالأصوات فقط كما يفعل الجميع على برنامج "Tik-Tok".

وتفاعل الجمهور مع مقطع الفيديو التي شاركته سما المصري، وأعرب البعض من المتابعين عن اسيتائهم بسبب عودة سما بشكل تدريجي إلى ما كانت تفعله قبل أن تعلن توبتها، حيث ظهرت بفستان قصير وضيق، بينما كان البعض الآخر قد أشاد بخفة ظلها وكتب لها : "عسل يا سمسمة".

الجدير ذكره أن آخر ظهور إعلامي لسما المصري كان من خلال مهرجان القاهرة السينمائي، والتي أيضًا خطفت من خلاله الأنظار بعدما اعتمدت إطلالة فرعونية، ليدعوها المتابعين في ذاك الوقت بطريقة ساخرة الملكة "كيلو بطة