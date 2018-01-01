هواوي تعلن بيع أكثر من 200 مليون هاتف ذكي هذا العام

جهينة نيوز

أعلنت شركة هواوي في بيان رسمي انها استطاعت بيع اكثر من 200 مليون هاتف هذا العام لأول مرة في تاريخها وذلك بعد 8 سنوات من البداية حيث حققت الشركة مبيعات تصل إلى 3 مليون هاتف فقط في سنتها الأولى.

وعلى الرغم من حظر بيع هواتف هواوي في السوق الامريكي إلا ان الشركة حققت قفزات لافته في المبيعات خلال العام 2018 وهذا جعلها تتجاوز آبل لتصبح ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العام.

الشركة أعلنت ايضاً انها تملك الآن اكثر من نصف مليار مستخدم لهواتفها الذكية في 170 دولة حول العالم وهذا رقم مثير للإعجاب كون الشركة قبل 8 سنوات من الان باعت 3 مليون هاتف فقط.

مبيعات شركة هواوي خلال الاعوام السابقة:

عام 2010 باعوا 3m.

عام 2011 باعوا 20m.

عام 2012 باعوا 32m.

عام 2013 باعوا 52m.

عام 2014 باعوا 75m.

عام 2015 باعوا 108m.

عام 2016 باعوا 139m.

عام 2017 باعوا 153m.

عام 2018 باعوا 200m.