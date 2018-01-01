تعميم للهجرة و الجوازات بعدم توقيف المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية وتكليفهم بمراجعة شعب التجنيد

الإثنين, 24 كانون الأول 2018 الساعة 16:16 | شؤون محلية, أخبار محلية

تعميم للهجرة و الجوازات بعدم توقيف المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية وتكليفهم بمراجعة شعب التجنيد

جهينة نيوز

أصدرت إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية تعميماً على فروعها وجميع المراكز الحدودية يقضي بعدم توقيف أي مواطن سوري قادم عبر هذه المراكز وبحقه إجراء تخلف عن الخدمتين الإلزامية أو الاحتياطية.

وبحسب التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم “يتم تكليف أي مواطن سوري قادم وبحقه إجراء تخلف عن الخدمتين الإلزامية أو الاحتياطية بمراجعة شعبة التجنيد التابع لها خلال خمسة عشر يوماً للمتخلف عن الخدمة الإلزامية وسبعة أيام للمتخلف عن الخدمة الإحتياطية من تاريخ دخولهم الأراضي السورية وموافاة مديرية التجنيد العامة وفرع المحفوظات بنسخة عن مذكرة التكليف مع ذكر العنوان بشكل مفصل”.


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