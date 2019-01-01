أحمد السقا هو صاحب الأجر الأعلى في رمضان 2019

جهينة نيوز

رغم أن الموسم الرمضاني المقبل سيشهد تراجعًا كبيرًا في أجور الفنانين، إلا أنه يبدو أن الفنان المصري أحمد السقا سيكون الأعلى أجرًا في رمضان 2019وقالت التقارير أن أغلب الفنانين رضخوا للشروط التي فرضتها شركات الإنتاج لضمان مشاركتهم في موسم رمضان 2019، وأبرزها هو تخفيض أجورهم، وكذلك خفض ميزانية العمل ككل، بحيث لا تتجاوز 70 مليون جنيه. إلا أن السقا نجا من مذبحة تخفيض الأجور التي طالت زملاؤه، حيث تعاقد مع المنتج اللبناني صادق الصباح، الذي عمل معه سابقًا في مسلسيه الحصان الأسود وذهاب وعودة، وذلك بعد رفضه خفض أجره.

وفي سياق متصل، فقد بدأ أحمد السقا مؤخرًا تصوير مسلسله الجديد ولد الغلابة، الذي يعود فيه إلى الدراما الصعيدية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من مي عمر ومحمد ممدوح وهبة مجدي وكريم عفيفي، وهو من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد سامي.