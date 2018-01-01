تامر حسني يحرج زوجته بسمة بوسيل علناً بسبب ما فعلته في الجيم!

جهينة نيوز

شارك الفنان تامر حسني متابعي زوجته بسمة بوسيلبتفاصيل مضحكة وقعت خلال وجودهما في الجيم، بعد أن قررت الأخيرة أن تذهب معه من أجل استعادة رشاقتها.وقع الأمر، عندما نشرت بسمة بوسيل صورة لها وهي بصحبة زوجها تامر حسني، وهما يرتديان الملابس الرياضية وكشفت من خلال تعليقها، أنه المدرب الخاص بها في إشارة منها أنها ذهبت معه للجيم.

ولكن تامر حسني فجر مفاجأة مضحكة عندما علق على منشور زوجته كاشفاً ما وقع بالضبط، ليقول مازحاً: "مجهود جامد ما شاء الله 5 دقايق تمرين وجريت عالبيت"، وهنا رد عليه بسمة بوسيل بنفسها مازحة معه بالقول: "ليه كد بس ضيعت برستيجي".

تامر حسني لم يصمت عند هذه اللحظة وواصل كشفه تفاصيل طريفة عما فعلته زوجته في الجيم، ليعلق مرة أخرى قائلاً: "لا لا لا أنا بهز يا جماعة 5 دقايق ايه بس هم 3 دقايق و11 ثانية بالظبط".

وكانت بسمة بوسيل وضعت ابنها الثالث آدم في شهر أكتوبر الماضي، وفاجأت الجمهور بسرعة خسارتها للوزن الزائد بعد الولادة، ولكن يبدو أنها قررت أن تنقص البعض من وزنها حتى تعود إلى قوامها الطبيعي كما كانت قبل الحمل.