ميغان ماركل خائفة من الحسد.. شاهدوا ماذا ارتدت!

جهينة نيوز

أشعلت ميغان ماركل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب خاتمها "الشرقي" الذي يُبعد الحسد، حسب ما قيل.

من جهتها، أشارت بعض التقارير إلى أن سر الخاتم يكمن في أنه مصمم خصيصا ليؤمن لمالكه الحماية "من الحسد"، ويجلب السعادة والحظ والصحة والثروة.

وظهرت ماركل يوم زيارتها لدار الرعاية مرتدية خاتم "Hamsa" ذهبيا من ماركة "Kismet by Milka" التركية، على شكل "كف" مفتوحة وداخلها عين زرقاء، مصاغ من الذهب والياقوت.

وهذا التكوين "الكف والعين"، يرمز إلى تميمة تقليدية ترتديها النساء في الشرق الأوسط للحماية من العين الشريرة أثناء الحمل.

بدورها، أوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ الخاتم متوفر لدى ماركة "Kismet by Milka" التركية، تحت بند مصاغ الحماية الشخصية "Protect me"، ويباع حاليا بسعر 300 دولار.