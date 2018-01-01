"سكاي سبورتس" تختار الفرعون صلاح اللاعب الأبرز في 2018 بإنكلترا

جهينة نيوز

تتويج جديد حصل عليه النجم المصري محمد صلاح أيقونة نادي ليفربول الإنكليزي خلال العام الجاري.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن محمد صلاح هو النجم الأبرز خلال عام 2018 في إنكلترا.

وأضافت الشبكة: "استمتع المصري بـ12 شهرا تحت قيادة المدرب الألماني، متوجا الموسم الماضي بجائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي من رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة الكتاب الإنكليزية، وعاد لمستواه العالي مع بداية الموسم الجديد".

وفاز صلاح بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب أفريقي في عام 2018، 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للمرة الثانية في تاريخه.

وأشارت سكاي سبورتس، إلى عودة صلاح للمنافسة على لقب هداف الدوري الإنكليزي، والذي كان يتصدره بـ 10 أهداف، قبل أن يسجل بيير إيمريك أوباميانغ هدفين لأرسنال في بيرنلي السبت.

واستعادت ذكريات الموسم الماضي لصلاح، حيث سجل 15 هدفا في 15 مباراة في النصف الثاني من الموسم لينهيه برقم قياسي بتسجيل 32 هدفا متخطيا رقم كريستيان رونالدو ولويس سواريز وآلان شيرار، وبشكل عام سجل أكثر من 3 فرق وبرقم قياسي آخر بالتسجيل في 24 مباراة.

وسجل لاعب ليفربول 11 هدفا في أول 18 جولة من الموسم الجاري، ليصبح مجموع ما سجله في 2018 هو 26 هدفا مع صناعة 10 أهداف، وهو ما يجعله أكثر لاعب شارك في أهداف لفريقه في الدوري الإنكليزي.

كما يتواجد صلاح ضمن أكثر 5 لاعبين في الدوري الإنكليزي، سددوا على المرمى، صنعوا فرصا للتسجيل، وأصحاب مراوغات.

وجاء البلجيكي إدين أزار نجم تشيلسي ثانيا في اختيارات "سكاي سبورتس"، فيما حل رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي ثالثا.