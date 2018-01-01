ما لون احمر الشفاه الذي يفضله الرجل؟

جهينة نيوز

يتّفق جميع الرجال على إضفاء أحمر الشفاه جمالًا للمرأة وجاذبية مطلقة. ما هو أحمر الشفاه المفضّل لدى الرجال؟

إن كنت تظنين أنّ اللون الأحمر هو المفضّل لدى جميع الرجال فأنت على خطأ! صحيح أنّ الأحمر هو الأكثر رواجًا ويليق بمعظم البشرات لكن التجارب قد أثبتت أنّه ليس اللون المفضل لدى الرجال.

في الواقع يبدو أنّ البنّي بدرجاته المتفاوتة من أكثر الألوان المحبّذة لدى الرجال لأنه يمنح المرأة إطلالة طبيعية وناعمة، فضلًا عن أنه يليق بجميع ألوان البشرة كما ولديه القدرة لتغيير لونه مع تغيّر لون شفاه المرأة

وقد جاءت هذه النتائج لتغيّر الاعتقاد السائد على مدى السنين بأن الرجل لا يستطيع صرف نظره عن المرأة التي تضع أحمر الشفاه ذات اللون الأحمر فالألوان الترابية تجذب الرجل كذلك.