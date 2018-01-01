دفعات جديدة من المهجرين السوريين في لبنان تعود الى ارض الوطن

جهينة نيوز

عاد اليوم عبر معابر الزمراني وجديدة يابوس والدبوسية الحدودية مع لبنان مئات المهجرين السوريين إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

ودخلت الحافلات السورية من معابر الزمراني وجديدة يابوس والدبوسية الحدودية قادمة من الأراضي اللبنانية تقل مئات المواطنين بينهم نساء وأطفال هجرتهم التنظيمات الإرهابية من منازلهم قبل اندحارها.

وقدمت الكوادر والفرق الطبية التابعة لمديريات الصحة في المحافظات خدمات صحية للمحتاجين من المهجرين العائدين ولا سيما لقاحات شلل الأطفال وأنواع من اللقاحات محددة وفق أعمار الأطفال.

وفي منطقة القلمون الغربي بريف دمشق وصلت الى معبر الزمراني دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من الأراضي اللبنانية مصطحبين أمتعهم في سيارات شحن متوسطة حيث استكملت الجهات المعنية إجراءاتها المبسطة المتعلقة بتسجيل البيانات الشخصية والعائلية للقادمين تمهيدا لنقلهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة من الإرهاب.

ومن معبر جديدة يابوس في ريف دمشق وصل مئات المهجرين السوريين عبر حافلات تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم في القرى والبلدات التي هجرتهم منها التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها.

وفي ريف حمص الغربي وصلت الى معبر الدبوسية 17 حافلة تقل المئات من المواطنين السوريين ظهر اليوم وبعد اتخاذ جميع إجراءات الدخول من قبل الجهات المعنية وتقديم خدمات صحية للمحتاجين منهم وخاصة الأطفال انطلقت الحافلات إلى بلداتهم وقراهم المطهرة من الإرهاب.

وعبر عدد من المواطنين العائدين عبر المعابر عن سعادتهم وفرحتهم بعودتهم إلى الوطن الغالي على قلوبهم موجهين الشكر للجيش العربي السوري على بطولاته وتضحياته التي أثمرت عن تحرير قراهم وبلداتهم من الإرهاب ما أتاح لهم العودة اليوم إلى أرض الوطن بعد سنوات من التهجير منوهين بالجهود التي بذلتها الجهات المعنية في المحافظة لإعادة الخدمات الأساسية إلى مناطقهم لمساعدتهم على البدء بممارسة حياتهم الطبيعية.

وعادت في الـ 20 من الجاري دفعة جديدة من المدنيين السوريين المهجرين بفعل الإرهاب من لبنان عبر معبر جديدة يابوس الحدودي إلى منازلهم في مدينة معضمية الشام بريف دمشق بعد تطهيرها من الإرهاب بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري.

وسجلت الأشهر القليلة الماضية عودة آلاف المهجرين السوريين من لبنان عبر معابر جديدة يابوس والزمراني والدبوسية الحدودية إلى قراهم وبلداتهم بعد أن أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار وإعادة تأهيل وترميم البنى التحتية التي تضررت من جرائم الإرهابيين.

المصدر: سانا