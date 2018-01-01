صحفية أميركية تتهم الروبوتات بقتل29 عالماً رمياً بالرصاص!

جهينة نيوز

ادعت الصحفية الأميركية، ليندا مولتون هاو، في شباط العام الجاري، أنّ 29 عالما يابانيا قُتلوا على يد أربعة روبوتات، في شهر آب من العام المنصرم، وذلك خلال مؤتمر مشكلات الذكاء الصناعي.

وفي التفاصيل أنّ مقطع فيديو لادعاءات هاو، تقول فيه إنها حصلت على هذه المعلومات السرية من عسكري متقاعد، ولكنه لا يزال يعمل بعقد مع وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي وغيرها من الأجهزة الأمنية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنقل هاو عن هذا المصدر قوله إنّ الحادث وقع في إحدى الشركات اليابانية الشهيرة بإنتاج الروبوتات، حيث قامت 4 روبوتات مخصصة للأغراض العسكرية بقتل العلماء باستخدام أسلحة نارية.

ويفيد المصدر بأن الخبراء حينها تمكنوا من وقف روبوتين فقط وتعطيل الثالث، بيد أن الروبوت الرابع تمكن من الاتصال بالقمر الصناعي الخاص والحصول على المعلومات اللازمة لإعادة برمجة نفسه.

ووعدت هاو آنذاك بعدم نشر هذه المعلومات في وسائل الإعلام، لأن الشركة المعنية لا تسمح بتشويه سمعتها، ولأن اليابان بحاجة إلى روبوتات قتالية، أي أن عملية الإنتاج لن تتوقف، بحسب ما كشفته.

ولاقى هذا الخبر تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في العالمين الغربي والعربي.