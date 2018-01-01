رانيا يوسف تتحدى الرأي العام... فستان جديد

جهينة نيوز

أثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل من جديد، بعد أن نشرت عدداً من صور جلستها التصويرية الجديدة التي ارتدت خلالها فستاناً مثيراً باللون الأخضر عبر حساباتها على السوشيال ميديا، وذلك بعد الفستان الأصفر الذي ظهرت به في حفل توزيع جوائز "الدير جسيت" الذي أقيم منذ أيام قليلة بأحد الفنادق المصرية.

الفستان الجديد الذي ارتدته يوسف كشف عن ساقها ووضعت تاج فوق الرأس، وذلك احتفالاً بأعياد الميلاد.

يذكر أن يوسف أثارت جدلاً واسعاً وتحوّلت إلى قضية رأي عام حينما ارتدت فستاناً جريئاً منذ أسابيع في ختام "مهرجان القاهرة السينمائي"، وظهرت أجزاء حساسة من جسدها، وتم تهدئة الأمر عقب خروجها مع الإعلامي عمرو أديب واعتذارها عما فعلته.