السومة:"قادرون على الوصول إلى أدوار متقدمة في بطولة آسيا لكرة القدم"

جهينة نيوز

الإرادة القوية والمعنويات العالية والتصميم الكبير سمات يتسلح بها منتخب نسور قاسيون لتحقيق حلم السوريين في الوصول إلى مراكز متقدمة في بطولة آسيا لكرة القدم.

المهاجم المتميز والبارع باستقبال الكرات والتسجيل في الشباك الذي اختير من بين أفضل عشرة مهاجمين يتنافسون على لقب هداف البطولة عمر السومة أوضح لمندوب سانا الرياضي أن اللقاء الأول مع منتخب فلسطين في السادس من الشهر القادم هو الأهم لبدء الخط التصاعدي نحو الأدوار المقبلة لأن النقاط الثلاث الأولى هي التي ترفع الحالة المعنوية أكثر لدى اللاعبين ليبدأ بعدها الخط التصاعدي نحو التأهل للدور الثاني.

وأضاف السومة.. نحن قادرون على الوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة لأنه لا شيء مستحيلا في عالم كرة القدم ولا سيما أن بطولة آسيا تختلف عن التصفيات فلا يوجد تعويض لأي خسارة مبينا أن التحضيرات والاستعدادات كانت مثالية من خلال المباريات الودية التي عززت الانسجام والتفاهم بين اللاعبين.

ونوه السومة بالجماهير الكبيرة التي تقف خلف المنتخب داخل وخارج سورية واعداً إياهم ببذل كل الجهد لعكس صورة مشرفة للرياضة السورية في المحفل الآسيوي الكبير لافتاً إلى أن وجود منتخب سورية في النهائيات ليس للمشاركة فقط بل للمنافسة وبقوة.

وكشف السومة أن الهدف الأول والأخير هو إحراز مركز يليق بمنتخب سورية لإسعاد كل المتابعين وإثبات قدرة السوريين على تحقيق الإنجاز في أصعب الظروف موضحاً أنه سينافس أفضل لاعبي اسيا على لقب الهداف بمساعدة زملائه اللاعبين.

يشار إلى أن السومة من مواليد مدينة دير الزور الثامن والعشرين من آذار عام 1989 وهو متزوج ولديه توءم عبدالله ومحمد ويعد من أفضل لاعبي القارة الآسيوية وحصل على لقب هداف الدوري السوري تحت 18 سنة ب 29 هدفا وهداف الدوري الكويتي عام 2013 ب 23 هدفاً وهداف الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الأخيرة 22 هدفا و27 هدفا و24 هدفا على التوالي.

ويلعب منتخبنا في النهائيات ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات فلسطين الذي سيلتقيه في مواجهته الأولى في السادس من كانون الثاني القادم ثم يلعب ضد الأردن في العاشر منه ويختتم الدور الأول بمواجهة استراليا في الخامس عشر منه.