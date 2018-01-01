تعليق جديد لميليشيا "قسد" حول انسحاب القوات الامريكية من سوريا: "كان مفاجئا"!

جهينة نيوز

علق المتحدث باسم ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مصطفى بالي على قرار انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية وتأثيره على الحرب في سوريا.

وقال في بالي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "قرار الانسحاب الأمريكي كان مفاجئا للجميع بمن فيهم قوات التحالف الموجودة على الأرض، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كان عليها أن تلتزم بواجباتها ولعب دور إيجابي في حل الأزمة في سوريا".

وكشف بالي سر هذا القرار المفاجئ مؤكدا أن مصالح قوى الهيمنة لعبت دورا في الصفقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، كما ذكر بالي بالتجربة التركية في جرابلس وعفرين وأعزاز، حيث تنتشر فيها الفصائل الإرهابية التي تقتل الناس على الهوية. حسب تعبيره.

ولفت المتحدث باسم "قسد" إلى أن روسيا باعتبارها دولة كبرى ولها دور بارز في رسم السياسات في العالم، تستطيع لعب دور الضامن لإيجاد تسوية شاملة للأزمة السورية، كما أكد أن مكونات الشمال السوري عرب وكرد وتركمان انتهجت الخط الثالث للأزمة، حيث ترى أن الحل لايجب أن يكون عسكريا، وإنما "داخلي سوري سوري"، بدليل أنه كانت هناك جولات من الحوار مع العاصمة دمشق.