تعرف على عدد ساعات حفظ المرأة للسر!

جهينة نيوز

صدرت دراسة بريطانية جديدة أعدت منذ مدة حول التزام المرأة بالأسرار، وتبين من خلالها أنها لا تستطيع الاحتفاظ بالسر لأكثر 47 ساعة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن الدراسة التي أجريت على حوالي 3000 امرأة ما بين سن 18 إلى 65 عاما أن المرأة تحفظ السر لمدة 47 ساعة و15 دقيقة بحد أقصى.

وبحسب الدراسة البريطانية، فإن أربعة نساء من أصل 10 لا يستطعن الاحتفاظ بالأسرار على الإطلاق، مضيفة أنهن يكشفن عن الأسرار في غالب الأحيان إلى أزواجهن أو أمهاتهن.

وأضافت الدراسة أن حوالي 40 % من النساء يشعرن بالذنب بمجرد الكشف عن السر.

وأوضحت الدراسة‏ أن‏ المرأة‏ تسمع‏ ما‏ معدله‏ ثلاثة‏ أخبار‏ ثرثرة‏ في‏ الأسبوع‏ وتخبرها‏ لشخص‏ واحد‏ على‏ الأقل.