4,8 مليارات ليرة إيرادات الطيران المدني من الركب المسافر

جهينة نيوز

أكدت وزارة النقل أن المؤشرات المادية الصادرة عن مؤسسة الطيران المدني تشير إلى تحسن العمل وتحقيق عوائد مادية مقبولة قياساً بالإمكانات المتاحة والمتوافرة فيها، حيث سجلت الطيران المدني مؤشر تنفيذ 131% من الخطة المقررة لعامل الإيراد المتحقق بلغت قيمته منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث منه بحدود 4,8 مليارات ليرة من أصل قيمة مخططة قدرت بنحو 3,6 مليارات ليرة أي بزيادة قدرها 1,2 مليار ليرة.

وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي أيضاً نجد تحسناً في المؤشر المذكور ترجم إلى زيادة في الإيراد قدر بنصف مليار ليرة وتالياً هذا الأمر وفق وزارة النقل يعد نقلة نوعية في أداء الطيران المدني وتقديم خدمات نوعية أدت لتطور نشاط النقل وتحقيق عائد مادي أفضل من السنوات السابقة.

أما فيما يتعلق بعدد الطائرات المقلعة فقد وصل عددها حوالي 3449 طائرة خلال الفترة المذكورة من العام الحالي وبنسبة تنفيذ تشكل 73% من أصل المخطط والبالغ عددها 4706 طائرات في حين وصل عدد الطائرات التي هبطت في المطارات السورية بحدود 3450 طائرة وبنسبة تنفيذ 74% من أصل خطة مقررة 4665 طائرة وبذلك يكون مجموع الطائرات المقلعة والهابطة من المطارات بحدود 6899 طائرة من أصل 9371 طائرة وبنسبة تنفيذ 74%، مع الإشارة إلى أن مؤشرات الربع الأخير من العام الحالي لم تظهر بعد ومن المتوقع أن تتجاوز هذه المؤشرات المخطط الكلي على مستوى مديرية الطيران المدني.

ومن الضروري أن نشير إلى الركاب المغادرين والقادمين والمارين عبر المطارات خلال الثلاثة أرباع العام الماضية، حيث بلغ عدد الركاب الاجمالي بحدود 818 ألف راكب من أصل مخطط إجمالي قدره 863,4 ألف راكب وبنسبة تنفيذ وصلت 95%, وبالمقارنة مع العام الماضي فإننا نجد تراجعاً واضحاً, لكن هذا التراجع لا يعطي المؤشر الحقيقي قبل نهاية الربع الأخير من العام الحالي، حيث وصل عدد الركاب خلال العام المذكور حوالي 1,344 مليون راكب, وتوقعت وزارة النقل تخطي هذا المؤشر مع نهاية العام الحالي، وذلك من خلال الإجراءات التي اتخذت من جهة وتحسن الأوضاع الأمنية من جهة أخرى وتالياً انعكاس ذلك إيجاباً على واقع الإيرادات المتحققة من هذا النشاط الاقتصادي والخدمي.

المصدر: صحيفة تشرين