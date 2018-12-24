ديلي تليغراف: ترامب اجبر ماتيس على ترك منصبه مبكرا والخروج من البنتاغون!

جهينة نيوز

نشرت الديلي تليغراف مقالا تشير فيه إلى أن ترامب قرر إجبار وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس على ترك منصبه مبكرا بتعيين خلف له.

وتوضح جولي ألين مراسلت الصحيفة في العاصمة الأمريكية واشنطن في مقالتها أن ماتيس كان من المفترض أن يغادر منصبه بعد نحو شهرين لكن ترامب أعلن تعيين باتريك شاناهان وزيرا للدفاع ما يعني أن ماتيس قد ترك المنصب مبكرا.

وتشير أين إلى أن القرار يأتي كنوع من العقاب لماتيس على الحيثيات التي سجلها في خطاب استقالته والخلاف الذي وثقه بينه وبين ترامب حول السياسات الخارجية للبيت الأبيض وانتقاده القرار الأخير بسحب القوات من سوريا.

وتنقل ألين عن مصدر رفيع في البيت الأبيض تأكيده أن ترامب شعر بالإنزعاج من الصدى الكبير الذي لقيته انتقادات ماتيس لسياسات البيت الأبيض وأنهأراد أن ينهي حالة الجدل حول قراره بإبعاد ماتيس عن منصبه مبكرا رغم أن البيت الأبيض أعلن في السابق أنه مستمر في قيادة البنتاغون حتى يحضر اجتماعات وزراء الدفاع في الدول الأعضاء في حلف شمال الاطلسي (الناتو) بعد نحو شهرين.

وتضيف ألين أن وسائل الإعلام بدأت تربط بين قرار ترامب سحب القوات من سوريا وحشد تركيا قواتها على الحدود السورية وعدد من الصفقات التجارية مع أنقرة وذلك بعد تغريدة نشرها ترامب على موقع تويتر.

وتؤكد ألين أن تركيا لن تنتظر طويلا لأنها ترى المليشيا الكردية شمال سوريا امتداد للتمرد المسلح ضدها، وبالتالي لابد من القضاء عليه.