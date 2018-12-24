عودة أكثر من 150 عسكريا روسيا من سوريا الى وطنهم

جهينة نيوز

أفاد المكتب الإعلامي التابع لقيادة المنطقة العسكرية المركزية اليوم الاثنين بأن أكثر من 150 عسكريا من ضباط وضباط صف وأفراد فوج صواريخ الدفاع الجوي عادوا إلى أرض الوطن بعد أن قاموا بتنفيذ المهام المخصصة لهم والمتعلقة بحماية الأغراض المهمة الخاصة بتجمع القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية بنجاح.

وقال المكتب في بيان له بهذا الشأن: تم نقل هؤلاء العسكريين بطائرة "إليوشين — 76" الخاصة بسلاح طائرات النقل التابع للقوات الفضائية الجوية الروسية".

وأضاف: "تم ترشيح العسكريين أعلاه لمنحهم الأوسمة والميداليات الخاصة بالدولة وبوزارة الدفاع الروسية.

يذكر أنه كان في استقبال العائدين من سوريا في نوفوسيبيرسك ممثلو قيادة المنطقة العسكرية المركزية والسلطات المحلية ومنظمات المحاربين القدامى والمنظمات الاجتماعية وعائلاتهم وأقاربهم.